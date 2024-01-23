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АНАЛІТИКА

Суд арештував Романа Гринкевича. Застава – 500 млн грн

22:52 22.01.2024 |

Політика

 

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу - тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави. Відповідне рішення оголосила суддя Тетяна Ільєва під час засідання.

Суд присудив Гринкевичу-молодшому тримання під вартою до 17 березня.

Альтернатива - 500 001 528 грн застави.

Адвокат підозрюваного заявив, що сторона оскаржуватиме це рішення - "вже завтра" подасть апеляцію.

Сьогодні вранці правоохоронці затримали Гринкевича в Одесі. За даними слідства, він планував втекти з України.

* Роман Гринкевич - син львівського підприємця Ігоря Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з підрядами Міністерства оборони. 17 січня він отримав підозру разом з батьком, але одразу його не затримали, а потім він зник.

* Наприкінці грудня 2023-го Гринкевича-старшого затримали за підозрою у спробі підкупити одного із керівників Головного слідчого управління ДБР за повернення вилученого майна, а 17 січня він отримав другу підозру за шахрайство з підрядами Міноборони. 17 січня Міноборони розірвало останній контракт з компаніями, афілійованими з Гринкевичем.

* Загалом у справі про військові тендери фігурують п'ятеро підозрюваних: Ігор Гринкевич, Роман Гринкевич, двоє директорів фірм, які працювали з Міністерством оборони, та ще одна довірена особа.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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