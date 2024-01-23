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Польща приєдналася до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України
16:06 22.01.2024 |
Польща приєдналася до декларації країн "Групи семи" про "гарантії безпеки" для України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва.
"Польща приєдналася до декларації G7 - декларації, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України", - наводять слова прем'єра у Twitter його канцелярії.
"Ми обговорили приєднання Польщі до декларації G7. Вдячний за вашу готовність почати роботу над безпековою угодою між нашими країнами", - наводить Polsat слова президента України Володимира Зеленського після зустрічі.
Він назвав переговори з Туском "дуже ефективними". За його словами, йшлося також про фінансову підтримку Польщі для закупівлі зброї для України та спільне виробництво зброї.
"У часи, коли ми захищаємо не лише нашу незалежність, але й свободу інших націй, солідарність з Україною не можуть зруйнувати будь-які обставини", - сказав президент України, додавши, що усі суперечності між Києвом і Варшавою можна буде вирішити шляхом міжурядових переговорів.
Нагадаємо, Туск прибув до Києва вранці 22 січня, це його перша поїздка в Україну після повернення на посаду прем'єра Польщі.
Він заявив, що у Польщі ніхто не сумнівається у необхідності підтримувати Україну, а також запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.
Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів.
В середині січня підписали першу фіналізовану угоду - між Україною та Сполученим Королівством - під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.
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