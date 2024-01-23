Захист Мазепи подав апеляцію на ухвалу про взяття бізнесмена під арешт

Адвокати бізнесмена Ігоря Мазепи, якого взяли під варту за підозри у незаконному заволодінні землею на Київщині, подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня.

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії EQUITY.

Адвокати EQUITY Law Firm подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах клієнта компанії - Ігоря Мазепи.

Суд 19 січня обрав Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 349 млн гривень.

"Вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції. Робота над справою продовжується. Деталі згодом", - додали юристи.

Нагадаємо:

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Уночі з 21 на 22 січня згорів будинок бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи.