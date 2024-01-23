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Зеленський повідомив про новий оборонний пакет від Польщі
15:47 22.01.2024 |
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь.
Як пише "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X) за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском під час його візиту до Києва.
"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб - це польський кредит для України", - зазначив Зеленський.
За його словами, вони провели "дуже продуктивні" переговори щодо всіх аспектів двосторонніх відносин України та Польщі.
"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!", - вказав Зеленський.
За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.
Також Туск запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.
Крім того, уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України.
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