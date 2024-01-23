ПАРЄ погодилася ухвалити рішення щодо викрадення Росією українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи одностайно погодилася розглянути з процедурою термінових дебатів питання що, стосується порушення прав українських дітей.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Проти рішення про те, щоби внести у порядок денний дебати на тему "Становище дітей в Україні", не виступив жоден з депутатів. Дебати відбудуться у четвер і за їхнім підсумком ухвалять резолюцію (рішення) асамблеї.

Як оголосив експрезидент ПАРЄ Тіні Кокс, що представляв підготовку до цього рішення, асамблея "несе відповідальність за те, що не змогла попередити цю війну" і має розглянути це питання. До виступу на дебатах запросили також Олену Зеленську.

Питання викрадення дітей Росією стане важливою складовою доповіді.