Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПАРЄ погодилася ухвалити рішення щодо викрадення Росією українських дітей

 

Парламентська асамблея Ради Європи одностайно погодилася розглянути з процедурою термінових дебатів питання що, стосується порушення прав українських дітей.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Проти рішення про те, щоби внести у порядок денний дебати на тему "Становище дітей в Україні", не виступив жоден з депутатів. Дебати відбудуться у четвер і за їхнім підсумком ухвалять резолюцію (рішення) асамблеї.

Як оголосив експрезидент ПАРЄ Тіні Кокс, що представляв підготовку до цього рішення, асамблея "несе відповідальність за те, що не змогла попередити цю війну" і має розглянути це питання. До виступу на дебатах запросили також Олену Зеленську.

Питання викрадення дітей Росією стане важливою складовою доповіді.
Ключові теги: Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4521
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 40,7928
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5920  0,12 0,33 38,2332  0,10 0,26
EUR 40,9512  0,13 0,32 41,7876  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4300  0,09 0,24 37,4700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес