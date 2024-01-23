Фінансові новини
- |
- 23.01.24
- |
- 01:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПАРЄ погодилася ухвалити рішення щодо викрадення Росією українських дітей
14:32 22.01.2024 |
Парламентська асамблея Ради Європи одностайно погодилася розглянути з процедурою термінових дебатів питання що, стосується порушення прав українських дітей.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Проти рішення про те, щоби внести у порядок денний дебати на тему "Становище дітей в Україні", не виступив жоден з депутатів. Дебати відбудуться у четвер і за їхнім підсумком ухвалять резолюцію (рішення) асамблеї.
Як оголосив експрезидент ПАРЄ Тіні Кокс, що представляв підготовку до цього рішення, асамблея "несе відповідальність за те, що не змогла попередити цю війну" і має розглянути це питання. До виступу на дебатах запросили також Олену Зеленську.
Питання викрадення дітей Росією стане важливою складовою доповіді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський офіційно визначив перелік українських історичних земель в Росії. Що це значить
|Бізнес і представники влади провели закриту зустріч на тлі арешту Мазепи
|Атака дронів СБУ на порт «Усть-Луга»: Термінал «Новатеку» не зможе відновити роботу ще кілька тижнів
|Акція протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу: «Маніфест 42» обіцяє частково призупинити роботу компаній
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство
|Зеленський офіційно визначив перелік українських історичних земель в Росії. Що це значить
|Боррель вважає, що рішення про використання знерухомлених російських активів буде ухвалено до середини березня
|Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції
|Вироблятимуть дві країни. Посол Британії розкрив деталі того, як Україна отримає нові дрони
|Бізнес і представники влади провели закриту зустріч на тлі арешту Мазепи
Бізнес
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей