Генеральний прокурор Андрій Костін планує зустрітися з представниками бізнес-асоціацій цього тижня

"У середу в нас запланована... зустріч, яку ми спільно з бізнес-омбудсменом проводимо на майданчику Офісу генпрокурора .... з бізнес-асоціаціями", - анонсував генеральний прокурор Андрій Костін на пресконференції в понеділок у Києві.

Він уточнив, що ця зустріч була запланована давно - "наприкінці грудня (2023 р. - ІФ-У) або на початку січня цього року".

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