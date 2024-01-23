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Генеральний прокурор Андрій Костін планує зустрітися з представниками бізнес-асоціацій цього тижня
13:15 22.01.2024 |
"У середу в нас запланована... зустріч, яку ми спільно з бізнес-омбудсменом проводимо на майданчику Офісу генпрокурора .... з бізнес-асоціаціями", - анонсував генеральний прокурор Андрій Костін на пресконференції в понеділок у Києві.
Він уточнив, що ця зустріч була запланована давно - "наприкінці грудня (2023 р. - ІФ-У) або на початку січня цього року".
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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