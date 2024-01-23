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ЄС готує новий план для збільшення військової допомоги Україні - WSJ
11:58 22.01.2024 |
У Євросоюзі цього тижня розпочнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України.
Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".
"З огляду на залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, який зроблять країни ЄС і його партнери в найближчий період, або дасть змогу Україні домогтися вирішального прогресу, або серйозно підірве її здатність до спротиву", - йдеться в пропозиції.
У разі схвалення план передбачає повернення понад 20 мільярдів євро коштів ЄС країнам-членам за десятки мільярдів євро військової допомоги, яку вони нададуть Україні протягом наступних чотирьох років.
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС через Європейський фонд миру (EPF) виплатив 5,5 мільярдів євро країнам-членам, які постачали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети ППО здебільшого з наявних у них запасів.
Але з початку минулого року Угорщина блокувала будь-які виплати з фонду для країн-членів протягом більш ніж шести місяців, вимагаючи від України поступок, не пов'язаних з цим.
Крім того, деякі країни-члени ЄС вичерпали свої запаси до такого рівня, що вони не можуть надавати нові значні обсяги допомоги, а Німеччина, яка збільшує допомогу Україні на двосторонній основі, заперечує проти того, щоб ще й сплачувати майже чверть рахунку до EPF.
З огляду на ці труднощі зовнішньополітична служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, який би поглинув частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 мільярдів євро щороку з 2024 по 2027 рік.
Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці гроші для компенсації країнам за спільну закупівлю військової допомоги, такої як боєприпаси, безпілотники і ракети ППО для надання Україні.
Решта грошей буде використана для оплати витрат на програму військової підготовки ЄС для України.
У документі ЄС наводяться приблизні підрахунки, згідно з якими Євросоюз цьогоріч може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу на суму 7,5 мільярдів євро.
Новий план дозволить меншим країнам-членам з невеликими запасами боєприпасів об'єднати свої ресурси для спільних закупівель, щоб зробити більший внесок у допомогу Україні. Також ця пропозиція полегшить спільну роботу європейських урядів з Україною щодо того, яких матеріалів вона найбільше потребує.
Структура фонду також дозволить уникнути регулярних виплат, які Угорщина часто блокувала або використовувала як важіль впливу.
Крім того, це забезпечило б стабільний попит на військову техніку протягом наступних кількох років, що могло б мотивувати європейські оборонні компанії збільшити виробництво критично важливих видів озброєнь.
Представники ЄС заявили, що держави-члени почнуть офіційне обговорення плану найближчими днями, і пропозиція, ймовірно, буде розглянута лідерами на саміті 1 лютого.
Однак, будь-яке остаточне рішення, швидше за все, займе кілька тижнів. Для його ухвалення необхідна одностайна згода всіх країн-членів ЄС, що може стати ще однією перешкодою, пише видання.
Раніше стало відомо, що німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.
Шольц також закликав інші країни Європейського Союзу збільшити військову підтримку Україні й попрохав до саміту 1 лютого підготувати перелік допомоги, яку вони планують надати цьогоріч.
Крім того, 1 лютого лідери ЄС планують насамперед ухвалити політичне рішення про чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.
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