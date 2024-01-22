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У разі надання ЗСУ Taurus виробник готовий поповнити запаси
09:10 22.01.2024 |
Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву політика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Йоганнеса Арльта (Johannes Arlt) про те, що оборонна промисловість ФРН не здатна швидко поповнити запаси ракет у разі постачання Україні.
Депутат Бундестагу від правлячої СДПН, член комітету з питань оборони Арльт заявив в ефірі радіомовника Deutschlandfunk 19 січня, що збройні сили Німеччини (Бундесвер) мають обмежену кількість далекобійних крилатих ракет Taurus і країна не має можливості наростити їхнє виробництво для поповнення запасів власної армії.
"Тому з огляду на наші союзницькі зобов'язання перед НАТО і з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати (Україні. - Ре.)", - сказав він.
У відповідь на таку заяву глава Taurus Systems Йоахім Кнопф (Joachim Knopf) наголосив, що швидке поповнення запасів - не проблема. "У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротші строки як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати наявні", - написав він у соціальній мережі Х.
Компанія MBDA, якій належить Taurus Systems, ще в листопаді заявляла, що здатна в найкоротші терміни не тільки наростити виробництво ракет Taurus, а ще й інтегрувати в них нові технічні досягнення.
Спротив німецьких політиків передачі Taurus Україні
Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Вона здатна вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня 2023 року відмовився постачати Україні Taurus- через побоювання, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії.
Серед депутатів правлячої коаліції є прихильники надання Україні цих ракет. Однак, коли з ініціативою звернення до уряду щодо необхідності передачі ЗСУ Taurus виступила опозиція, навіть вони не підтримали її.
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