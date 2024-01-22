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АНАЛІТИКА

Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

 

Підтримка з боку США є мультиплікатором сили, якщо Конгрес схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів, написала Пенні Пріцкер, спеціальний представник США з питань економічного відновлення України в Держдепартаменті США, у колонці для видання The Hill у неділю, 21 січня.

"Наша підтримка української програми Міжнародного валютного фонду генерує додаткову підтримку з боку донорів по всьому світу. Наш запит Конгресу на суму 11,8 мільярда доларів допоможе отримати майже втричі більшу суму від інших донорів. Якщо це поставити під загрозу, це може виявитися катастрофою для здатності України перемогти Росію", - наголосила Пріцкер.

Вона також зазначила: "Наша економічна допомога допомагає українцям воювати, оскільки кожна копійка їхніх податкових надходжень іде на озброєння. Їм потрібна наша підтримка для їхніх 57 000 служб швидкого реагування, включно з пожежниками, які гасять полум'я, спричинене російською та іранською зброєю. І 517 000 лікарів, медсестер і медичних працівників, які доглядають за ветеранами, пораненими солдатами і дітьми".

За словами Пріцкер, допомога створює "основу для найбільшої віддачі від інвестицій з точки зору державних доходів України".

"Подумайте про Чорне море. Якщо ми зможемо об'єднати інвестиції в інфраструктуру, оборону та приватний сектор, ми зможемо допомогти Україні збільшити експорт зерна та сталі до 8 мільйонів тонн на місяць, що може додати до 5 мільярдів доларів на рік до державної скарбниці України, своєю чергою зменшуючи її залежність від міжнародної підтримки", - додала спецпредставник США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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