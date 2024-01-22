Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї

Україна провела першу спільну з США інспекцію зброї, наданої американськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.

Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

* серійні номери;

* технічний стан;

* умови належного зберігання (безпека та охорона).

Наразі, за даними міністерства, триває обробка інформації. Проте в МО заявили, що під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Допомога від США Україні

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив до Конгресу виділити на потреби нацбезпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів із цих коштів хотіли передбачити на фінансування допомоги Україні.

Однак у Конгресі не підтримали такий запит Байдена. Зокрема, проти допомоги Україні виступили республіканці, зажадавши, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.

Уже понад місяць між республіканцями і демократами тривають переговори щодо компромісу з питань кордонів.