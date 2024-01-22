Фінансові новини
- |
- 22.01.24
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї
08:55 22.01.2024 |
Україна провела першу спільну з США інспекцію зброї, наданої американськими партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.
Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:
* серійні номери;
* технічний стан;
* умови належного зберігання (безпека та охорона).
Наразі, за даними міністерства, триває обробка інформації. Проте в МО заявили, що під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.
"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.
Допомога від США Україні
Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив до Конгресу виділити на потреби нацбезпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів із цих коштів хотіли передбачити на фінансування допомоги Україні.
Однак у Конгресі не підтримали такий запит Байдена. Зокрема, проти допомоги Україні виступили республіканці, зажадавши, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.
Уже понад місяць між республіканцями і демократами тривають переговори щодо компромісу з питань кордонів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Акція протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу: «Маніфест 42» обіцяє частково призупинити роботу компаній
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців
|Поліція встановила причетних до погроз журналісту Ніколову
|Зеленський про вибори під час війни: Маємо думати, як робити
|Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Акція протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу: «Маніфест 42» обіцяє частково призупинити роботу компаній
|Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців
|Туск прибув до Києва
|Поліція встановила причетних до погроз журналісту Ніколову
|У разі надання ЗСУ Taurus виробник готовий поповнити запаси
|Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер
|Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї
Бізнес
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору