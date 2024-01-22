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АНАЛІТИКА

Буданов: Україні не обійтися без мобілізації

08:36 22.01.2024 |

Політика

 

Україна не зможе обійтися без мобілізації, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times (FT), опублікованому в неділю, 21 січня.

"Нестача (людей на фронті. - Ред.) - відчутна", - зазначив Буданов. Водночас він додав, що такий виклик постає і перед Росією, яка "втрачає стільки чи навіть більше військових, ніж може набрати".

Оцінюючи контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ), Буданов зазначив: "Сказати, що все добре, буде неправдою. Сказати, що є катастрофа, теж неправда". Він додав, що Україні все одно вдається стримувати президента РФ Володимир Путіна, адже "вся легенда про могутність (Росії. - Ред.) - це мильна бульбашка".

Щодо своїх прогнозів просування до Криму, Буданов сказав, що "не помилився". "Хоча початкові плани передбачали щось інше, ми дотрималися своєї обіцянки. Цього літа наші підрозділи неодноразово заходили в Крим", - зазначив начальник ГУР.

Він також зауважив, що Росія сьогодні витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, через що шукає її в інших країнах. За його словами, наразі найбільшим постачальником для російської армії є Північна Корея. "Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", - сказав Буданов.

Він відмовився робити прогнози на 2024 рік, але висловив сподівання, "що наш успіх буде більшим, ніж їхній".

Зеленський: Немає потреби мобілізувати пів мільйона

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, що не бачить потреби мобілізувати пів мільйона людей, про що просить військове командування.

"Просто це люди, життя - це номер один. А друга історія - є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати", - сказав він і додав, що третім фактором у питанні мобілізації є гроші. "Всі ці фінанси точно не приходять від партнерів. Всі ці заробітні плати військовим дає український бюджет. Тому, коли ми говоримо про пів мільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати", - додав Зеленський.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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