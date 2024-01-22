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Зеленський: Немає потреби мобілізувати пів мільйона людей
08:31 22.01.2024 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить нині потреби мобілізувати до армії пів мільйона людей. Про це він повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, оприлюдненому Офісом президента України у неділю, 21 січня.
"Я особисто на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати пів мільйона людей... Не тому що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатися. Просто це люди, життя - це номер один. А друга історія - є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати", - заявив він.
Третім фактором в питанні мобілізації, на думку президента, є гроші. "Всі ці фінанси точно не приходять від партнерів. Всі ці заробітні плати на мобілізацію, військовим - дає український бюджет. Тому, коли ми говоримо пів мільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати", - уточнив Зеленський.
"Мобілізація - це насамперед питання справедливості"
Питання мобілізації в Україні є насамперед питанням справедливості, вважає Зеленський. Він наголосив на важливості, розумності та справедливості закону про мобілізацію.
"Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують та хто", - заявив президент в інтерв'ю.
Він наголосив, що мобілізація - це інструмент для армії, що дає змогу підготувати нові кадри і замінити тих, хто воює з перших днів, пройшовши найважчі місяці війни. Водночас президент зазначив, що з цим треба виважено обходитися і на фронт не повинні потрапляти непідготовлені люди.
Нагадаємо, на пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України вважає за необхідне мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей до лав ЗСУ. За його словами, мобілізація такої кількості людей коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.
Сили оборони не потребують одномоментної мобілізації 400 чи 500 тисяч людей, зауважував згодом головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, пропонуючи розбити цей процес на етапи.
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