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Захід прогнозує війну в Україні ще мінімум два роки - CNN
23:57 19.01.2024 |
Представники розвідки США припускають, що війна Росії проти України триватиме ще принаймні два роки, пише в п'ятницю, 19 січня, американський телеканал CNN із посиланням на неназвані джерела.
При цьому, як зазначає CNN, у приватних розмовах деякі західні посадовці розповідають, що бойові дії в Україні можуть тривати ще п'ять років. Саме тому Білий дім прагне направити Україні якомога більше допомоги до січня 2025 року, стверджують автори публікації.
"Важливо не тільки, щоб кошти були виділені, але й щоб вони були виплачені до виборів (у США), оскільки будь-які невиплачені кошти 2024-го фінансового року можуть бути заблоковані Дональдом Трампом", - цитує CNN американського чиновника та додає, що припинення фінансування з боку США може обмежити здатність України наносити удари по окупованому Росією Криму і проводити деякі операції.
"Новий контрнаступ ЗСУ - не раніше 2025 року"
У короткостроковій перспективі американські розвідники не вірять, що скорочення фінансування США матиме серйозний вплив на поле бою для України, пише CNN.
Неназваний американський чиновник вважає, що Україна протягом 2024 року зміцнюватиме свою оборонну промисловість та відновлюватиме сили в очікуванні інтенсифікації бойових дій у 2025 році. "Українці обговорювали 2025 рік як реалістичніший варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу", - наводить видання слова неназваного військового джерела.
Ще одна спроба великого контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) з метою розколу російських окупаційних військ у Мелітополі Запорізької області, ймовірно, відбудеться принаймні через два роки, додав неназваний представник американських військових.
Росія, за оцінками співрозмовників видання, також обере схожу тактику, і протягом 2024 року намагатиметься перегрупуватися, що виграє Україні деякий час. У довгостроковій перспективі відсутність допомоги США може дозволити РФ відновити темп, збільшивши постачання зброї та скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї, пише CNN.
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