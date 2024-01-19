Бізнесмен Мазепа прокоментував своє затримання і заставу у ₴700 мільйонів

Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

Про це бізнесмен написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене - не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав», - зазначив Мазепа.

Наявність «російського сліду» у цій справі бізнесмен заперечив. За його словами, були «хіба що деякі російські слова», які він почув під час затримання.

Прокоментував Мазепа також клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді 700 млн гривень застави.

«Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів. З цифрами у них біда: уявляю, які у них були шкільні оцінки з математики. Які у них оцінки були з гуманітарних наук, дізнаємося вже скоро», - додав він.

Бізнесмен подякував «власникам українського бізнесу, правдивим журналістам та юридичній спільноті, які чітко бачать, що саме насправді зараз відбувається».

Як повідомляв Укрінформ, 18 січня Мазепу затримали під час проходження українсько-польського кордону. У пресслужбі компанії заявили, що про свій виїзд він поінформував слідчих і правоохоронні органи, адже прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що бізнесмен затриманий за фактом протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди об'єкта критичної інфраструктури - Київської ГЕС. За даними слідства, фігурант є організатором цієї оборудки.

У різних регіонах України правоохоронці затримали ще трьох його спільників, зокрема брата.