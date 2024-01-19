Bihus.Info провели розслідування щодо стеження за ними

Керівник журналістського проєкту розслідувань Bihus.Info Денис Бігус розповів про перші результати розслідування команди у справі щодо стеження за співробітниками медіа під час новорічного корпоративу.

Як встановили журналісти, в "операції" щодо встановлення камер у комплексі, де відпочивала команда, брали участь щонайменше 30 невідомих людей, заявив Бігус у відео, оприлюдненому у п'ятницю, 19 січня.





Бігус: Співробітників Bihus.Info могли фільмувати в номерах і сауні

За його словами, у розслідуванні Bihus.Info сприяють співробітники етнографічного комплексу "Українське село", де відбувся інцидент.

Як вдалося встановити, 20 грудня - за тиждень до корпоративу журналістів - у комплекс приїхав невідомий, який цікавився розташуванням у ресторані колонок, ялинки та обігрівачів. "Він забронював на 26 грудня абсолютно ті ж самі номери, що на 27 бронюємо ми. І сауну він теж бронює", - каже Бігус. Він додає, що 26 грудня адміністрація закладу спостерігала найдивніший корпоратив десятків "офісних співробітників", як себе назвали невідомі. До того ж, за словами Бігуса, вони замовкали щоразу, коли в ресторан заходили офіціанти.

Після виїзду команди з комплексу 28 грудня невідома особа знову забронювала всі номери, в яких зупинялися журналісти, та сауну, стверджує Бігус. За його словами, попри бронь десятків кімнат, у комплекс приїхала "пара гостей" і взяла ключі від усіх номерів. Керівник проєкту звертає увагу на те, що частина з цих номерів вже була зайнята іншими відвідувачами, тому невідомим вдалося потрапити в них за кілька днів, імовірно, для того, щоб забрати встановлені раніше камери спостереження.

Скандал довкола команди Bihus.Info

Бігус звернув увагу на те, що і Служба безпеки України, і Національна поліція почали розслідування за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info. За даними Бігуса, співробітники СБУ вже провели обшук у комплексі та вилучили "законні" камери. Водночас він наголосив на власній скептичності щодо ефективності подальшого слідства, але й подякував президенту Володимиру Зеленському за його звернення про неприпустимість тиску на медіа.

16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус зауважив, що телефони працівників Bihus.Info прослуховували та за ними велося таємне відеоспостереження.