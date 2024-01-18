НАЗК склало протокол на в. о. голови КСУ за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративне правопорушення стосовно в. о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого, який прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів і не повідомив про нього в установленому порядку.

"Так, на розгляд до КСУ надійшла скарга, у якій заявник зазначав, що Сергій Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі НАЗК.

Зазначено, що, "не бажаючи виносити зазначене звернення на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ (на підставі висновку якої Головатий міг бути звільнений), він запропонував вказане звернення до розгляду в порядку денному звичайного засідання. Процедура такого засідання не передбачає можливості скерувати звернення до вказаної комісії".

В агентстві зазначають, що в такий спосіб в. о. голови КСУ убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій, за наслідками якої його могло бути звільнено.

Дії Головатого кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). НАЗК направило на ознайомлення чиновнику складений протокол відповідно до вимог ст. 257-1 КУпАП.

Якщо суд визнає його винним, Головатому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливого внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Також дії в. о. голови КСУ можуть бути розцінені як вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, у зв'язку з чим його може бути звільнено з посади.