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АНАЛІТИКА

Військовий комітет НАТО про війну в Україні: Чудес не чекаєм

 

Голова військового комітету Північноатлантичного альянсу (НАТО) Роб Бауер вважає, що Росія та Україна "зараз перебувають на етапі, коли ситуація не сильно просувається в той чи інший бік" і попереджає, що найближчим часом "чудес від жодної зі сторін чекати не варто".

"У 2023 році світ, можливо, був занадто оптимістичний. Важливо, щоб у 2024 році ми не стали надто песимістичними", - сказав він на пресконференції у Брюсселі в четвер, 18 січня, за підсумками дводенної зустрічі військового керівництва країн-членів НАТО.

Бауер зазначив, що незважаючи на те, що останні удари РФ по Україні - руйнівні, у військовому плані вони - неефективні. Крім того, за його оцінками, російські окупаційні війська останнім часом не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні.

НАТО: Російська кількість може перейти в якість

За даними НАТО, за останні два роки кількість сухопутних військ, що перекидаються з Росії в Україну, збільшилась, але рівень їхньої підготовки знизився. "Вони втратили багато танків, бронетехніки, літаків, вертольотів. Частину її вони відновлюють, але найчастіше це старі зразки або такі, що вийшли з ужитку, чи обладнання з запасів, яке найчастіше теж старе", - розповів Бауер.

Водночас ракетний потенціал Росії, за даними Альянсу, зростає завдяки збільшенню виробництва і поставок з Північної Кореї, а, можливо, і з Ірану. "Ми очікуємо, що вони отримають ракети з Ірану, хоча ми їх ще не бачили. І, звісно, вони отримали з Ірану безпілотники і технологію їхнього виробництва", - зазначив голова військового комітету.

Що стосується російських повітряних і морських сил, космічних і кібернетичних можливостей, за оцінками НАТО, попри втрати "вони, як і раніше, дуже боєздатні".

В Альянсі вважають, що відновленню російського військового потенціалу заважають санкції, фінансові проблеми та недостатні виробничі потужності для сучасних озброєнь. "Однак у плані виробництва артилерії та старих танків справи у них йдуть досить добре. Тож я думаю, що це, звісно, викликає занепокоєння, тому що іноді кількість переходить у якість", - підсумував Бауер.

Зі свого боку верховний головнокомандувач військами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі зазначив, що Росія виділяє величезну частину бюджету на військові потреби і запускає свою оборонно-промислову базу "так швидко, як тільки може".

Військові керівники НАТО про досягнення ЗСУ на фронті

Водночас у Брюсселі перерахували військові успіхи Збройних сил України (ЗСУ), серед яких втрати Росії в 300 тисяч осіб убитими і пораненими, тисячі знищених російських танків і бронемашин, а також сотні літаків.

"Українці змогли звільнити значну частину своєї землі, відтіснивши росіян приблизно з 50 відсотків території, яку ті займали на початку війни. Ще однією перевагою є те, що українці змогли завдати глибоких ударів, знищивши ключові російські сили та засоби. Те, що Україна, не маючи реального військово-морського флоту, змогла відтіснити російський Чорноморський флот і відкрити "зерновий коридор" - ще один величезний успіх", - вказав Бауер.

За його словами, всі його колеги підтвердили тверду рішучість допомагати захищатися "своїм українським братам і сестрам". "Це не благодійність. Підтримка України - це пряма інвестиція в нашу власну безпеку", - наголосив він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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