Міноборони підключили до єдиного порталу викривачів корупції

Міністерство оборони України додали до переліку держорганів на спеціальному порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (в тому числі анонімне)", - сказано в повідомленні Міноборони.

Портал НАЗК доступний за посиланням.

За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача.

Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.

Також повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), електронну пошту ([email protected]), офіційний сайт відомства.