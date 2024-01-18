Фінансові новини
- |
- 18.01.24
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стеження за Bihus.info. Прокуратура відкрила провадження за заявою журналістки
17:36 18.01.2024 |
Київська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя за заявою журналістки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про скандал зі стеженням за співробітниками Bihus.info.
Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України.
"До поліції звернулась журналістка інформаційного проєкту із заявою про те, що невстановлені особи незаконно зібрали та поширили конфіденційну інформацію про неї", - пише пресслужба.
Відео на тему:
Напередодні мережею поширились відео за участі потерпілої в одному із заміських комплексів Київської області, що було знято приховано камерою в орендованому номері.
"Наразі вживаються заходи для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та причетних осіб", - додає пресслужба Офісу генерального прокурора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент: Угорщина не може головувати у ЄС
|У «Слузі народу» пропонують підвищити податки та збільшити військовий збір
|Франція зможе виготовити для України 78 гаубиць Caesar – міністр
|Зеленський - Трампу: Спочатку подумай, тоді кажи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|НАЗК склало протокол на в. о. голови КСУ за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів
|Військовий комітет НАТО про війну в Україні: Чудес не чекаєм
|Дрон, який долетів до Санкт-Петербурга, був українського виробництва - Камишін
|Відомий бізнесмен Ігор Мазепа затриманий ДБР. В офісі його компанії почалися обшуки
|Міноборони підключили до єдиного порталу викривачів корупції
|Стеження за Bihus.info. Прокуратура відкрила провадження за заявою журналістки
Бізнес
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США