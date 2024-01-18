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АНАЛІТИКА

Медіахолдинг Томаша Фіали придбав ще одне інтернет-видання

17:14 18.01.2024 |

Політика

 

До складу медіагрупи "Українська правда", яка належить інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали, увійшов інформаційний сайт Mezha.Media, який спеціалізується на технологіях та IT.

Про укладення відповідної угоди повідомив виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін, передає ЕП.

Він не уточнив умови угоди, зауваживши, що вони не передбачають змін дизайну чи формату сайту.

За його словами, Mezha.Media і надалі розвиватиметься як окремий проєкт, отримуючи при цьому підтримку від медіагрупи. Очікується, що невдовзі редакція сайту підсилиться авторами, а в структурі його продуктів активно розвиватимуться нові формати, зокрема відео.

Mezha.Media - українське видання, присвячене технологіям, девайсам та світу IT. Восени 2021 року його заснувала команда журналістів, які до цього працювали на порталі ITC.

Наразі співвласником і керівником ТОВ "Межа Медіа" зазначений редактор видання Mezha.Media Тарас Міщенко, ще 49% компанії належить Руслані Радзевич.

Як повідомлялося, у травні 2021 року інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали придбала медіагрупу "Українська правда" у її редакторки Олени Притули.

Раніше компанія Фіали придбала ділові медіаресурси minfin.com.ua та finance.ua, а також медіахолдинг "НВ", куди входять однойменні журнал, портал та радіо.

Dragon Capital - одна із найбільших інвесткомпаній України. Працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі зазначено громадянина Чехії Томаша Фіалу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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