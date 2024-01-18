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АНАЛІТИКА

Порошенко везе на фронт рекордну партію техніки на 40 млн грн

17:10 18.01.2024 |

Політика

Порошенко везе на фронт рекордну партію техніки на 40 млн грн

 

Петро Порошенко везе у війська чергову партію техніки. Це - рекордне за вартістю обладнання на суму 40 мільйонів гривень. Як відомо, Порошенко не просто купує техніку на підприємствах, на складах країн-членів НАТО - волонтери "Справи Громад" на своїх виробничих майданчиках відновлюють і модернізують машини, створюють "з нуля" необхідні на передовій комплекси, нарощують додаткові технічні опції.

Порошенко везе на фронт рекордну партію техніки на 40 млн грн

 

"Поки вони там чубляться і ллють лайно на вентилятор, ми робимо свою справу. Хочу показати два експериментальних предмета нашої гордості. Це не просто Foden, які ви бачили, а це зроблені нами вдосконалення - висувається дві опори, ми поставили надпотужну лебідку, яка тягне 100 тонн, це допоможе евакуювати і витягувати танки і самохідні артилерійські установки", - показує Порошенко.


За його словами, вантажівки Foden також оснащені інфрачервоними камерами, моніторами і прожекторами, що дозволяє їм рухатися в повній темряві.

Порошенко везе на фронт рекордну партію техніки на 40 млн грн

 

Порошенко зазначив, що на фронт також їдуть дефіцитні уралівські шини, пересувні авторемонтні майстерні, артилерійські тягачі підвищеної потужності, комплекси БПЛА "Poseidon", укомплектовані дуже технологічними пунктами управління.

Порошенко везе на фронт рекордну партію техніки на 40 млн грн

 

"Тут є обладнання на 40 млн грн, є понад 500 FPV дронів, які ми обіцяли 110-й і 53-й бригадам під Авдіївкою. Є наші вітання "Підлому" в розвідбат, які також отримують від нас на регулярній основі FPV дрони. Є сотня Мавіків, і ми забезпечуємо бригади, які стоять в черзі - це сили ППО і підрозділи ССО. Ми робимо свою дуже важливу роботу", - наголосив п'ятий Президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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