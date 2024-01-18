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Порошенко везе на фронт рекордну партію техніки на 40 млн грн
17:10 18.01.2024 |
Петро Порошенко везе у війська чергову партію техніки. Це - рекордне за вартістю обладнання на суму 40 мільйонів гривень. Як відомо, Порошенко не просто купує техніку на підприємствах, на складах країн-членів НАТО - волонтери "Справи Громад" на своїх виробничих майданчиках відновлюють і модернізують машини, створюють "з нуля" необхідні на передовій комплекси, нарощують додаткові технічні опції.
"Поки вони там чубляться і ллють лайно на вентилятор, ми робимо свою справу. Хочу показати два експериментальних предмета нашої гордості. Це не просто Foden, які ви бачили, а це зроблені нами вдосконалення - висувається дві опори, ми поставили надпотужну лебідку, яка тягне 100 тонн, це допоможе евакуювати і витягувати танки і самохідні артилерійські установки", - показує Порошенко.
За його словами, вантажівки Foden також оснащені інфрачервоними камерами, моніторами і прожекторами, що дозволяє їм рухатися в повній темряві.
Порошенко зазначив, що на фронт також їдуть дефіцитні уралівські шини, пересувні авторемонтні майстерні, артилерійські тягачі підвищеної потужності, комплекси БПЛА "Poseidon", укомплектовані дуже технологічними пунктами управління.
"Тут є обладнання на 40 млн грн, є понад 500 FPV дронів, які ми обіцяли 110-й і 53-й бригадам під Авдіївкою. Є наші вітання "Підлому" в розвідбат, які також отримують від нас на регулярній основі FPV дрони. Є сотня Мавіків, і ми забезпечуємо бригади, які стоять в черзі - це сили ППО і підрозділи ССО. Ми робимо свою дуже важливу роботу", - наголосив п'ятий Президент.
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