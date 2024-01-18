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В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі
13:24 18.01.2024 |
В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі.
Про це повідомив Максим Глушак на своїй сторінці у Facebook.
На опублікованих фото можна побачити безпілотний літальний апарат розроблений по аеродинамічній схемі "Качка", з переднім горизонтальним оперенням.
У кормовій частині розміщена силова установка невідомого типу, яка являє собою реактивний двигун.
Наявність повітрозабірників дає можливість стверджувати, що на БПЛА встановлений не ракетний двигун.
Крім того, є висока ймовірність того, що тяга двигуна регульована.
Дрон-камікадзе має пряме крило з кінцевими крильцями типу "Хьорнера", які забезпечують додаткову підіймальну силу та допомагає позбавитись "голландського крену" через слабку курсову стійкість.
У випробуваннях нового дрона камікадзе взяли участь волонтери з благодійного фонду "Батальйон Волонтер".
Для зльоту, дрону потрібен спеціальний візок, який під час набору висоти відпадає та залишається на злітній смузі.
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