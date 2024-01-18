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АНАЛІТИКА

В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі

13:24 18.01.2024 |

Політика

В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі

 

В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі.

Про це повідомив Максим Глушак на своїй сторінці у Facebook.

На опублікованих фото можна побачити безпілотний літальний апарат розроблений по аеродинамічній схемі "Качка", з переднім горизонтальним оперенням.

У кормовій частині розміщена силова установка невідомого типу, яка являє собою реактивний двигун.

В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі

 

Наявність повітрозабірників дає можливість стверджувати, що на БПЛА встановлений не ракетний двигун.

Крім того, є висока ймовірність того, що тяга двигуна регульована.

В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі

 

Дрон-камікадзе має пряме крило з кінцевими крильцями типу "Хьорнера", які забезпечують додаткову підіймальну силу та допомагає позбавитись "голландського крену" через слабку курсову стійкість.

У випробуваннях нового дрона камікадзе взяли участь волонтери з благодійного фонду "Батальйон Волонтер".


Для зльоту, дрону потрібен спеціальний візок, який під час набору висоти відпадає та залишається на злітній смузі.
За матеріалами: Мілітарний
 

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