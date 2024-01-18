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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція обіцяє постачати Києву по 3 тис. снарядів на місяць

 

Франція із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тис. снарядів, заявив у четвер глава французького Міноборони Себастьян Лекорню.

"У період із лютого 2022 року до кінця 2023 року ми постачали 2 тис. снарядів на місяць. Починаючи із січня, це буде 3 тис. снарядів щомісяця", - сказав міністр в ефірі радіостанції "Франс ентер".

На запитання журналіста про низькі рівні виробництва боєприпасів у Франції, Лекорню заявив, що не згоден із цією оцінкою.

Він також заявив, що найближчими тижнями Франція поставить Києву шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Крім того, він додав, що "Франція має можливість виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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