Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки - ЗМІ

10:56 18.01.2024 |

Політика

 

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував запланований на четвер візит до Франції "з міркувань безпеки", повідомляє Le Monde з посиланням на Міністерство оборони Франції.

"Однак український міністр візьме участь у четвер уранці за допомогою відеоконференції разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню в запуску в Парижі "артилерійської коаліції", метою якої є посилення можливостей Києва проти Росії. Ця коаліція, яку очолюють Франція та США, є одним із компонентів контактної групи із захисту України, відомої як група "Рамштайн", яка об'єднує понад 50 країн, що підтримують Київ", - зазначено в повідомленні.

Коаліція, в якій беруть участь 23 країни, спрямована на об'єднання зусиль, щоб допомогти - у короткостроковій і довгостроковій перспективі - Україні мати артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу.

Лекорню та Умєров планували у четвер удень вирушити на промисловий майданчик Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, а потім на майданчик ракетного корабля MBDA в Сель-Сен-Дені.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,7094
  0,1883
 0,50
EUR
 1
 41,0146
  0,1954
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8556  0,11 0,28 38,4811  0,14 0,37
EUR 41,2956  0,11 0,27 42,0956  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7550  0,15 0,40 37,8100  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес