Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки - ЗМІ

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував запланований на четвер візит до Франції "з міркувань безпеки", повідомляє Le Monde з посиланням на Міністерство оборони Франції.

"Однак український міністр візьме участь у четвер уранці за допомогою відеоконференції разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню в запуску в Парижі "артилерійської коаліції", метою якої є посилення можливостей Києва проти Росії. Ця коаліція, яку очолюють Франція та США, є одним із компонентів контактної групи із захисту України, відомої як група "Рамштайн", яка об'єднує понад 50 країн, що підтримують Київ", - зазначено в повідомленні.

Коаліція, в якій беруть участь 23 країни, спрямована на об'єднання зусиль, щоб допомогти - у короткостроковій і довгостроковій перспективі - Україні мати артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу.

Лекорню та Умєров планували у четвер удень вирушити на промисловий майданчик Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, а потім на майданчик ракетного корабля MBDA в Сель-Сен-Дені.