Кемерон провів паралелі між Путіним і Гітлером й закликав не умиротворяти президента РФ

Глава МЗС Великої Британії має відчуття, що сьогоднішні події у світі нагадують передвоєнні 1930-ті роки, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера.

Про це він сказав в інтерв'ю для подкасту Power Play на Politico, повідомляє "Європейська правда".

Британський міністр закордонних справ заявив, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один".

"Це виклик для нашого покоління", - вважає Девід Кемерон.

Дипломат порівняв сьогоднішні події у світі у контексті російської агресії з періодом, який передував Другій світовій війні.

"Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 1930-х роках, ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке являє собою його вторгнення", - сказав він.

Зауваження колишнього прем'єр-міністра Великої Британії прозвучали в той час, коли Захід намагається допомогти Україні отримати високотехнологічне озброєння для захисту від повномасштабного вторгнення Росії, готуючись до можливого повернення в Білий дім скептика НАТО Дональда Трампа.

"Єдине, що ми можемо зробити, це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає", - сказав Кемерон.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у промові 16 січня оголосив про початок нової ери - ери передвоєнного світу.