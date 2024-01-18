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Кемерон провів паралелі між Путіним і Гітлером й закликав не умиротворяти президента РФ
09:07 18.01.2024 |
Глава МЗС Великої Британії має відчуття, що сьогоднішні події у світі нагадують передвоєнні 1930-ті роки, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера.
Про це він сказав в інтерв'ю для подкасту Power Play на Politico, повідомляє "Європейська правда".
Британський міністр закордонних справ заявив, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один".
"Це виклик для нашого покоління", - вважає Девід Кемерон.
Дипломат порівняв сьогоднішні події у світі у контексті російської агресії з періодом, який передував Другій світовій війні.
"Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 1930-х роках, ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке являє собою його вторгнення", - сказав він.
Зауваження колишнього прем'єр-міністра Великої Британії прозвучали в той час, коли Захід намагається допомогти Україні отримати високотехнологічне озброєння для захисту від повномасштабного вторгнення Росії, готуючись до можливого повернення в Білий дім скептика НАТО Дональда Трампа.
"Єдине, що ми можемо зробити, це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає", - сказав Кемерон.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у промові 16 січня оголосив про початок нової ери - ери передвоєнного світу.
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