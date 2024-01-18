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Кемерон заявив про наполегливу роботу над питанням використання російських активів для відновлення України
08:56 18.01.2024 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що старанно працює над питанням використання російських активів для відновлення України, і вважає, що в цьому буде досягнуто прогресу.
"Я, звісно, дуже старанно працюю над цим (питанням про передання заморожених російських активів - ІФ-У), як і, гадаю, інші члени "Великої сімки". І вважаю, ми досягнемо певного прогресу", - сказав Кемерон на спільному брифінгу з главою української дипломатії Дмитром Кулебою в Давосі.
За словами Кемерона, зараз ми живемо в більш невизначеному і складному світі, тому "нам необхідне інноваційне мислення".
Міністр наголосив, що активи вже заморожені, але існує питання, що робити з ними далі. Як зазначив Кемерон, з юридичного погляду зростає підтримка ідеї про те, що ці ресурси можна якимось чином використовувати.
"З морального погляду аргумент доволі простий: врешті-решт Росії доведеться виплатити репарації за своє незаконне вторгнення, тож чому б не використати частину грошей зараз, а не чекати, доки війну буде закінчено?", - сказав він.
Також із політичного погляду, як зазначив очільник МЗС, "коли Путін почав це незаконне вторгнення, світ змінився, і ми маємо змінюватися разом із ним".
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