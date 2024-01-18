У Сенаті США можуть наступного тижня розглянути проєкт, що розблокує фінансування для України

Сенат США ймовірно наступного тижня розглядатиме пропозицію двопартійної домовленості, яка дозволить розблокувати фінансування на військову допомогу для України.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл.

Макконел каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня.

Він висловив впевненість, що перемовники розкриють деталі домовленості у найближчі кілька днів.

"Моє припущення - що ми напевно будемо розглядати це у Сенаті наступного тижня", - зазначив Мітч Макконел.

У Республіканській партії кажуть, що основним каменем спотикання залишається суперечка щодо повноважень президента достроково відпускати затриманих на кордоні мігрантів.

Макконелл вважає, що компромісу все ж досягнуть і зараз - найкраща нагода ухвалити цей пакет рішень, тому що навіть якщо вибори 2024 року будуть переможними для республіканців, то демократи ймовірно все одно зможуть заблокувати у Сенаті проєкти щодо кордону, з якими не будуть згодні.

З позитивним прогнозом виступив і лідер демократів Чак Шумер.

"Я вперше оптимістичний. Перший раз, на мою думку, шанси на те, що це буде схвалено у Сенаті, більші, аніж ймовірність, що проєкт не буде схвалений", - сказав він.

Водночас Макконелл не впевнений, чи проєкт у разі схвалення у Сенаті так само успішно підтримають у Палаті представників, де спікер Майк Джонсон перебуває під великим тиском консервативного крила республіканців.

Минулого тижня, як повідомляли, демократи в Палаті представників відхилили вимоги спікера Майка Джонсона щодо нових суворих заходів безпеки кордонів в обмін на підтримку допомоги Україні.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума - на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

17 січня відбулася зустріч президента Джо Байдена з лідерами Конгресу, на якій він закликав швидше розблокувати фінансування для підтримки України.