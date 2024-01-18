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У Сенаті США можуть наступного тижня розглянути проєкт, що розблокує фінансування для України
08:52 18.01.2024 |
Сенат США ймовірно наступного тижня розглядатиме пропозицію двопартійної домовленості, яка дозволить розблокувати фінансування на військову допомогу для України.
Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл.
Макконел каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня.
Він висловив впевненість, що перемовники розкриють деталі домовленості у найближчі кілька днів.
"Моє припущення - що ми напевно будемо розглядати це у Сенаті наступного тижня", - зазначив Мітч Макконел.
У Республіканській партії кажуть, що основним каменем спотикання залишається суперечка щодо повноважень президента достроково відпускати затриманих на кордоні мігрантів.
Макконелл вважає, що компромісу все ж досягнуть і зараз - найкраща нагода ухвалити цей пакет рішень, тому що навіть якщо вибори 2024 року будуть переможними для республіканців, то демократи ймовірно все одно зможуть заблокувати у Сенаті проєкти щодо кордону, з якими не будуть згодні.
З позитивним прогнозом виступив і лідер демократів Чак Шумер.
"Я вперше оптимістичний. Перший раз, на мою думку, шанси на те, що це буде схвалено у Сенаті, більші, аніж ймовірність, що проєкт не буде схвалений", - сказав він.
Водночас Макконелл не впевнений, чи проєкт у разі схвалення у Сенаті так само успішно підтримають у Палаті представників, де спікер Майк Джонсон перебуває під великим тиском консервативного крила республіканців.
Минулого тижня, як повідомляли, демократи в Палаті представників відхилили вимоги спікера Майка Джонсона щодо нових суворих заходів безпеки кордонів в обмін на підтримку допомоги Україні.
Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума - на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.
У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
17 січня відбулася зустріч президента Джо Байдена з лідерами Конгресу, на якій він закликав швидше розблокувати фінансування для підтримки України.
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