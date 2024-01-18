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АНАЛІТИКА

Байден на зустрічі з лідерами Конгресу закликав швидко розблокувати допомогу Україні

 

Президент США Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Білого дому.

Байден "наголосив на важливості того, щоби Конгрес забезпечив, що Україна отримуватиме ресурси яких потребує, включно з засобами протиповітряної оборони та артилерією, щоб захищатися від варварського російського вторгнення" і пояснив стратегічні наслідки нерішучості у питанні підтримки для України, США та у глобальних масштабах.

"Президент чітко наголосив: триваюча нездатність Когресу ухвалити рішення ставить під загрозу нацбезпеку США, НАТО і решту вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко виділити додаткове фінансування на підтримку України і надіслати сильний сигнал про рішучість США", - зазначають у повідомленні.

Також Джо Байден торкнувся питання південного кордону, яке принципово важливе для республіканців, та сказав, що його надихає прогрес, досягнений у переговорах між партіями у Сенаті.

"Президент висловив підтримку досягненню двопартійної домовленості у питанні політики щодо кордону і потребі додаткових ресурсів для заходів на кордоні", - додають у повідомленні.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума - на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
Ключові теги: США
 

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