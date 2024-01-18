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АНАЛІТИКА

Канада просить США прискорити передачу замовленого для України ЗРК NASAMS, - ЗМІ

 

Канада звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням якнайшвидше передати Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS, який замовили ще навесні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globe and Mail.

За даними видання, представники Канади розповіли, що NASAMS для України оплатили ще у березні 2023 року. Але відправка затримується через те, що уряди США та України мають укласти угоду про продаж військового озброєння за кордон. Зараз щодо цього питання йдуть переговори.

"Міністр оборони Канади Білл Блер минулого тижня, ймовірно, зустрівся з послом США в Канаді Девідом Коеном, щоб попросити прискорити цей процес", - уточнили журналісти.

Що передувало

Нагадаємо, Канада заплатила уряду США 406 мільйонів доларів за систему протиповітряної оборони NASAMS для України у березні 2023 року.

Але зенітний ракетний комплекс досі не передали українським захисникам, хоча минув майже рік.

Варто зауважити, що NASAMS вже є на озброєнні України. Постачання розпочалося ще в листопаді 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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