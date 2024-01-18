Норвегія виділила понад 90 млн доларів на виготовлення боєприпасів, частина з них для України

Норвегія виділить понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів та розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезький уряд.

Як зазначили в уряді, всього на озброєння буде виділено 2 мільярди норвезьких крон, це понад 190 мільйонів доларів.

Половину суми отримає норвезька компанія-виробник снарядів Nammo. А решта буде направлена на розвиток запланованих після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022-го року.

"Підвищення можливостей оборонної промисловості є важливим як для України, так і для нашої власної безпеки. Один мільярд крон піде на у Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів", - заявили в уряді Норвегії.

За словами міністра оборони Бйорна Арільда Грама, нарощування виробництва озброєння вигідне не тільки Україні, але і безпосередньо Норвегії.

"Ми робимо внесок у значне збільшення виробничих потужностей Nammo, щоб задовольнити потреби Норвегії, союзників і України", - сказав він.

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває в конвеєрі", заявила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія надала 84 млн євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям.