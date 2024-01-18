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Китайська делегація відмовилася від зустрічі із Зеленським у Швейцарії, - Politico
23:31 17.01.2024 |
Китай відмовився погодити зустріч прем'єр-міністра Лі Цяна і президента України Володимира Зеленського у Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Делегація Китаю в Швейцарії мала широкі можливості сидіти навпроти своїх українських колег, чи то в Берні, чи то на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Будь-яка зустріч задовольнила б давню надію Києва провести відверті особисті дискусії з високопоставленими чиновниками з Пекіна", - йдеться в матеріалі.
Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що Китаю вкрай важливо приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що у Зеленського буде можливість поспілкуватися з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном.
Однак врешті-решт, Україна не домоглася прогресу в залученні Китаю до переговорів, а Зеленський і Лі не змогли виступити.
Китай може не хотіти припинення війни в Україні
Видання пише, що це могло бути останньою ознакою того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни РФ проти України.
Politico вказує, що натомість Китай став на бік РФ і почав постачати їй матеріали для військових цілей, попри тиск з боку країн Заходу.
Китай навмисно уникав зустрічі з Україною
У матеріалі вказується, що рішення Китаю не проводити зустріч з українською делегацією виглядало навмисним, а не результатом проблем із розкладом.
Один високопоставлений американський чиновник заявив, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у якийсь момент під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії. Інший високопоставлений представник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною.
Високопоставлений представник Євросоюзу заявив, що блок закликав Китай відновити прямі контакти із Зеленським, зазначивши, що зустріч із Лі у Швейцарії була б позитивним кроком.
Позиція Зеленського
На пресконференції в Давосі президент України повідомив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може зустрітися з китайським прем'єром Лі Цяном, який присутній на форумі.
"Це не питання проблем чи рішень. Я б із радістю зустрівся з лідером Китаю", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що йому не потрібні діалоги будь-які, йому потрібні важливі рішення від лідерів, які мають право ухвалювати ці рішення.
Окремо президент повідомив, що Україна хоче залучити Китай до "формули миру".
Китай і "формула миру" України
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
Раніше член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.
Також Зеленський заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до саміту миру.
Однак у МЗС Китаю не відповіли, чому країна не брала участі в засіданні щодо української "формули миру" в Давосі 14 січня. Водночас там заявили, що Пекін підтримує "всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".
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