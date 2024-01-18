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Бундестаг не підтримав пропозицію про ракети Taurus для ЗСУ
22:28 17.01.2024 |
Німецький Бундестаг відхилив у середу, 17 січня, пропозицію опозиції схвалити резолюцію з вимогою до уряду надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Голосування було поіменним: "за" висловилися 178 депутатів, проти - 485, утрималися - троє депутатів.
Опозиційні ХДС/ХСС сподівалися на підтримку вільних демократів (ВДП) і "зелених", які входять до правлячої коаліції, і раніше висловлювали підтримку надання Україні Taurus. Втім, "за" проголосували лише 178 парламентарів, що навіть менше, ніж сама фракція ХДС/ХСС, пише агенція AFP.
Щоб внести цю пропозицію ХДС/ХСС використала дебати щодо річного звіту комісара з питань оборони за 2022 рік. Напередодні голосування кілька депутатів від партії "Зелених" і парламентарка від ВДП, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), які виступають за передачу Україні Taurus, дали зрозуміти, що не хочуть голосувати разом з ХДС/ХСС.
За інформацією видання Der Spiegel, Штрак-Ціммерманн назвала "відверто непристойним" пов'язувати пропозицію щодо "Таурусів" з дебатами про річний звіт комісара з питань оборони. Тим часом віце-канцлер Роберт Габек з партії "Зелених" заявив у Бундестазі, що при постачанні зброї в Україну завжди важливо враховувати, "що Німеччина не стає прямою стороною війни".
Taurus вважається однією з найсучасніших крилатих ракет повітряного базування, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Ці ракети можуть знаходити ціль з великої висоти та відстані, а також знищувати добре захищенні цілі, приміром, бункерні системи.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня 2023 року відмовився постачати Україні Taurus. Це було пов'язано з його побоюваннями, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, адже радіус дії цих ракет - 500 кілометрів.
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