Фінансові новини
- |
- 18.01.24
- |
- 00:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блінкен не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні
15:58 17.01.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить наближення припинення вогню в Україні найближчим часом, оскільки РФ не готова зараз до добросовісних переговорів.
Відповідаючи на запитання, чи бачить він зараз наближення до переговорів для досягнення припинення війни в Україні, Блінкен сказав: "Наразі я цього не бачу".
"Ми завжди до цього відкриті, уважні до цього, тому що більше, ніж будь-хто інший, цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність брати участь, добросовісно вести переговори, ґрунтуючись на основних принципах, які було поставлено під сумнів унаслідок її агресії: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність", - наголосив він на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в середу.
Блінкен зазначив, що Путін готовий і далі втягувати "своїх молодих людей у м'ясорубку, яку він сам і зробив, щоб спробувати просунути свої інтереси".
"Це глибока трагедія для Росії", - сказав Блінкен.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
|Україна вперше успішно застосувала вночі «гібридну» ППО проєкту FrankenSAM - Камишін
|Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА
|«Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу». Історична промова міністра оборони Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Канада просить США прискорити передачу замовленого для України ЗРК NASAMS, - ЗМІ
|Норвегія виділила понад 90 млн доларів на виготовлення боєприпасів, частина з них для України
|Зеленський - Трампу: Спочатку подумай, тоді кажи
|Бундестаг не підтримав пропозицію про ракети Taurus для ЗСУ
|Блінкен не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
Бізнес
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ