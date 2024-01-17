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Кулеба каже, що домовився з головуючими в ЄС про шлях до початку переговорів
10:56 17.01.2024 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодив з головуючою у ЄС Бельгією наступні кроки для запуску переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив після розмови з бельгійською колегою Аджею Лябіб, що відбулась після зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем'єра Бельгії Александра де Кроо.
"Ми погодили наступні кроки під час головування Бельгії у Раді ЄС щодо шляху України до членства у ЄС. Наша спільна мета - скликати міжурядову конференцію для проведення першого раунду переговорів про вступ України у ЄС у належний час", - розповів Кулеба.
Він додав, що привітав рішення Бельгії спрямовувати на підтримку України кошти з оподаткування заморожених російських активів, та зазначив, що обговорювали наступні кроки на шляху до "комплексного рішення щодо використання активів".
Зазначимо, Бельгія як головуюча країна має значний вплив на призначення дати міжурядової конференції, хоча для рішення все одно потрібен консенсус країн-членів.
Нагадаємо, у вівторок президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час цієї зустрічі домовилися про передвступний "скринінг" України, що має початися за тиждень.
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