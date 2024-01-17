Зеленський і Дуда зустрілися на полях саміту у Давосі, кажуть про візит Туска «за кілька днів»

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму, що проходить у Давосі в Швейцарії, за заявами з неї стало відомо, що візит нового прем'єра Польщі Дональда Туска може відбутися найближчими днями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський розповів у своєму Twitter (X), що обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою питання двосторонніх відносин, у тому числі співпрацю у питаннях подальшої євроінтеграції України.

"Обговорили ситуацію на полі бою і подальшу безпекову допомогу Україні. Також скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні", - повідомив президент України.

У повідомленні канцелярії Дуди розповіли, що лідери говорили "про поточну ситуацію на фронті та у суспільстві" та потреби України для подальшого спротиву, а також обговорювали майбутній візит до Києва нового прем'єра Дональда Туска.

Дуда зазначив, що вони з Туском вже мали кілька розмов щодо міжнародної політики Польщі, зокрема й щодо України.

"Запевнив президента Володимира Зеленського, що ця політика буде стабільною і що це продовжить бути політикою підтримки України, що він може безпечно починати спілкування з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві вже за кілька днів", - зазначив президент Польщі.

Дональд Туск ще минулої п'ятниці говорив, що у понеділок 15 січня обговорить питання візиту до Києва з Анджеєм Дудою і що поїздка планується "найближчими днями".

Нагадаємо, напередодні польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною після домовленості з урядом Польщі про призупинення свого протесту. Домовленість передбачає, що щонайменш до березня нових блокад не буде.