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Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна-НАТО, а в Британії домовиться про постачання техніки для ЗСУ - «Євросолідарність»
22:35 16.01.2024 |
Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019 рр.), народний депутат Петро Порошенко наприкінці січня у складі парламентської делегації України візьме участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.
Як повідомляється на сайті "Євросолідарності" у вівторок, очікується, що, окрім участі в пленарному засіданні Міжпарламентської ради, політик проведе низку зустрічей із партнерами України за лінією ЄС і НАТО в Брюсселі.
"Порошенко також планує відвідати Велику Британію для проведення переговорів й укладення контрактів на постачання для ЗСУ FPV-дронів, броньованих евакуаційних машин, продовження контрактів на артилерійські тягачі. Також 1 лютого передбачені заходи Європейської народної партії в Брюсселі в контексті виборів до Європейського парламенту та надзвичайного саміту Європейської Ради щодо України", - йдеться в повідомленні.
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