Умєров обговорив із румунським колегою регіональну безпеку, очікує посилення оборонної співпраці між країнами

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Румунії Анджел Тилвар обговорили в телефонній розмові регіональну безпеку та ініціативу з розмінування Чорного моря (MCM Black Sea).

"Продуктивна телефонна розмова з Анджелом Тилваром, міністром національної оборони Румунії. Поінформував свого колегу про ситуацію на фронті. Вдячний Румунії за непохитну підтримку, зокрема за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16. Обговорили регіональну безпеку та ініціативу Туреччини, Болгарії та Румунії з розмінування Чорного моря - MCM Black Sea", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр додав, що Україна очікує посилення оборонної співпраці між країнами.

"Також домовилися про обмін візитами для зміцнення нашого діалогу", - зазначив Умєров.