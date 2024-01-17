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Умєров обговорив із румунським колегою регіональну безпеку, очікує посилення оборонної співпраці між країнами
22:24 16.01.2024 |
Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Румунії Анджел Тилвар обговорили в телефонній розмові регіональну безпеку та ініціативу з розмінування Чорного моря (MCM Black Sea).
"Продуктивна телефонна розмова з Анджелом Тилваром, міністром національної оборони Румунії. Поінформував свого колегу про ситуацію на фронті. Вдячний Румунії за непохитну підтримку, зокрема за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16. Обговорили регіональну безпеку та ініціативу Туреччини, Болгарії та Румунії з розмінування Чорного моря - MCM Black Sea", - написав Умєров у фейсбуці.
Міністр додав, що Україна очікує посилення оборонної співпраці між країнами.
"Також домовилися про обмін візитами для зміцнення нашого діалогу", - зазначив Умєров.
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