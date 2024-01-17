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Остін обговорив із Умєровим наступний «Рамштайн»
22:20 16.01.2024 |
Наступне, вісімнадцяте за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться у віртуальному форматі 23 січня.
Про це йшлось у телефонній розмові голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова, повідомляє "Європейська правда".
Сторони обговорили останні події на полі бою в Україні та "майбутнє віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня", сповістив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер 16 січня.
"Міністр Остін повторив, що Сполучені Штати та наша коаліція з приблизно 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії", - додав він.
Останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулось у листопаді 2023 року, воно теж відбувалось у віртуальному форматі.
Після нього стало відомо про створення низки нових коаліцій на підтримку обороноздатності України, зокрема з розбудови протиповітряної оборони, дронів, військово-морських і військово-повітряних сил.
Крім того, Естонія заявила, що підготувала для учасників прийдешнього засідання "Рамштайн" план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.
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