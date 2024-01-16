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У Латвії кажуть, що майже 20 країн приєднались до «коаліції дронів»
16:21 16.01.2024 |
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Спрудс відмовився надавати подальші подробиці проєкту безпілотників, заявивши, що "зараз ми перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів" у "коаліції дронів".
Заяви міністра оборони Латвії є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як відповідний план був представлений на зустрічі з його українським колегою Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.
За його словами, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стали важливим елементом бойових дій.
"Основна мета - зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну", - сказав Спрудс.
Раніше президент Едгарс Рінкевичс повідомив, що його країна очолює "коаліцію дронів" серед союзників, які надають військову підтримку Україні.
Нагадаємо, у нещодавній розмові міністрів оборони України та Латвії очільник Міноборони України дякував Латвії за проактивну роль у розвитку "коаліції дронів" та повідомляв про спільні плани у цій сфері.
Також Латвія підготувала наступний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть в тому числі гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові і зенітні системи.
Крім того, повідомив президент Едгарс Рінкевичс, Латвія планує протягом 2024 року провести навчання для 3000 українських військових та продовжить проєкти реабілітації для українських військових і прикордонників.
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