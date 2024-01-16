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Зеленський зустрівся з Блінкеном і Салліваном у Давосі
15:56 16.01.2024 |
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Давос провів зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном та радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.
Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).
За його словами, він подякував США, президенту Джо Байдену, Конгресу та американському народу за їхню непохитну підтримку та лідерство в підтримці України.
"Ми розраховуємо на подальшу підтримку США, яка є надзвичайно важливою для нашої країни", - зазначив Зеленський.
Він додав, що поінформував Блінкена та Саллівана про поточну ситуацію на фронті, ключові завдання, які стоять перед Збройними силами України на цей рік, та засоби, що необхідні для їх виконання.
Президент вказав, що вони також говорили про подальшу співпрацю між Україною та США в оборонній сфері, з особливим акцентом на протиповітряній обороні та далекобійних засобах ураження.
"Ми обговорили шляхи збільшення міжнародних інвестицій в Україну, зокрема в оборонне виробництво, і підкреслили, що посилення оборонної співпраці та спільного виробництва збільшить самодостатність України та зменшить її залежність від іноземної військової та фінансової допомоги", - резюмував Зеленський.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про телефонну розмову з главою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, США хочуть, щоб Україна деталізувала свій план ведення війни проти РФ.
Тим часом Конгрес США досі не ухвалив багатомільярдний пакет підтримки України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що "час спливає" для збільшення військової допомоги.
Крім того, у США провели вже два раунди переговорів з Україною про безпекові зобов'язання. За словами посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, США прагнуть підписати з Україною безпековий договір.
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