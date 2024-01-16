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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі
11:39 16.01.2024 |
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.
"Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони", - зазначається в повідомленні.
Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.
Було наголошено на важливості підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.
Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.
Зеленський і Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Північноатлантичного союзу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство до НАТО.
Президент подякував Столтенбергу за стійку підтримку з боку альянсу в захисті від російського вторгнення.
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