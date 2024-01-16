Більша частина болгарської зброї йде в Україну – міністр оборони Болгарії

Основна частина зброї виробництва оборонно-промислового комплексу Болгарії йде в Україну.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев у інтерв'ю "Голосу Америки".

Він також розповів деталі щодо болгарської військової допомоги для України.

Глава болгарського оборонного відомства зазначив, що до пакетів підтримки входять старі системи радянських часів і боєприпаси, які попри свій вік, знаходяться в хорошому робочому стані, та які українські військові вже знають, як використовувати, не потребуючи додаткових навчань.

За словами Тагарева, болгарська оборонна промисловість працює "практично в режимі 24/7", і основна частина цього виробництва йде в Україну, "безпосередньо чи через третіх осіб".

Він розповів, що ОПК Болгарії планує продовжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також планує запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО - у калібрах 155 та 105 міліметрів.

Для цього кілька болгарських компаній подали заявки на інвестиції за спеціальною програмою Єврокомісії - "Акту сприяння виробництву боєприпасів" (ASAP), за якою ЄС виділяє кошти на підтримку інвестиційних проєктів для стимулювання нарощування виробництва боєприпасів і ракет в Євросоюзі.

Також, за рішенням парламенту, Болгарія надала Україні понад 800 бронетранспортерів та проводить кілька навчальних програм. Серед них - двомісячне мовне навчання для українських моряків за програмою НАТО у Варні та Софії.

Бронетранспортер БТР-60ПБ-МД1 на параді у Бoлгарії. 2006 рік. Фото: Kiril Kapustin.

Крім того, Болгарія планує розпочати навчання однієї піхотної роти, але може готувати кілька рот на рік та запропонувала Україні підготовку також бойових медиків.

"Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає і на яку очікує Україна", - додав глава міноборони Болгарії.