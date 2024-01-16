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Рішення про конфіскацію активів РФ буде колективним і не таким швидким - Пріцкер
22:42 15.01.2024 |
Процес конфіскації російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, які мають заморожені кошти РФ у своїх фінансових установах та потребуватиме часу.
Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на ВЕФ у Давосі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення», - зауважила представниця адміністрації США на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи ВЕФ.
Вона підкреслила, що в питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти. І це також потребує юридичного підґрунтя.
«Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно», - додала представниця Сполучених Штатів.
Як повідомляв Укрінформ, адміністрація президента США Джо Байдена подає сигнали про підтримку законопроєкту, який дозволить конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.
Тим часом, за повідомленнями західних ЗМІ, США й Велика Британія активно працюють з іншими країнами в Європі для того, щоб зробити цей крок можливим. Це відбувається на тлі занепокоєнь, що конфіскація суверенних активів РФ може зашкодити довірі міжнародній фінансовій системі.
Очікується, що в лютому лідери країн G7 обговорять правові можливості для конфіскації активів РФ з урахуванням вимог до Кремля припинити війну, а також компенсувати завдані збитки Україні.
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