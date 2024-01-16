Рішення про конфіскацію активів РФ буде колективним і не таким швидким - Пріцкер

Процес конфіскації російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, які мають заморожені кошти РФ у своїх фінансових установах та потребуватиме часу.

Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на ВЕФ у Давосі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення», - зауважила представниця адміністрації США на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи ВЕФ.

Вона підкреслила, що в питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти. І це також потребує юридичного підґрунтя.

«Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно», - додала представниця Сполучених Штатів.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація президента США Джо Байдена подає сигнали про підтримку законопроєкту, який дозволить конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Тим часом, за повідомленнями західних ЗМІ, США й Велика Британія активно працюють з іншими країнами в Європі для того, щоб зробити цей крок можливим. Це відбувається на тлі занепокоєнь, що конфіскація суверенних активів РФ може зашкодити довірі міжнародній фінансовій системі.

Очікується, що в лютому лідери країн G7 обговорять правові можливості для конфіскації активів РФ з урахуванням вимог до Кремля припинити війну, а також компенсувати завдані збитки Україні.