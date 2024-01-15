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Данія надасть $21 мільйон Україні для відбудови Миколаєва
09:54 15.01.2024 |
Данія виділить Україні новий пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад 21 мільйон доларів.
Як пише "Європейська правда", про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Згідно з повідомленням, затвердження пакета допомоги відбулося під час четвертого засідання спеціального Наглядового комітету під співголовуванням віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубраков, а також міністра співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії Дена Йоргенсена.
Як йдеться в повідомленні, пакет зокрема включає проєкти в аграрному секторі, спрямований на розмінування сільськогосподарських угідь, надання когенераційних установок, а також реконструкція гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки, що буде здійснюватися спільно з організаціями UNOPS Ukraine та All Ukraine.
"Данія є одним із наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови. Навесні 2023 року країна взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю. З того часу ми вже досягли прогресу у відбудові міста - більшість проєктів попередніх пакетів допомоги або вже завершено, або вони успішно просуваються", - зазначив Кубраков.
За його словами, за підтримки данського кряду з листопада 2023 року запрацювали офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва, а також створено офіс посольства Данії у місті, який буде діяти як "форпост" посольства у місті та контактний пункт взаємодії із зацікавленими сторонами.
"Я вдячний Уряду Данії та особисто Дену Йоргенсену за стабільну позицію у підтримці України та Миколаєва окремо. Це зразкова співпраця держави, партнерів та місцевого самоврядування", - вказав Кубраков.
Раніше Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро, до якого увійшли бойові машини піхоти.
Перед цим в уряді Данії розповіли про плани на ще один пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси, танки і безпілотники.
Водночас уряд і парламентська більшість Данії погодили додаткове фінансування для фонду, з якого фінансувался підтримка України, на 2,3 мільярда данських крон (308 мільйонів євро) у 2023 році та на 23,5 мільярда крон (3,15 мільярда євро) - на 2025-2027 роки.
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