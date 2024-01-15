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АНАЛІТИКА

Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні

 

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що у відносинах між Варшавою та Києвом існує інший вимір, який включає в себе інтерес Польщі, зокрема польських перевізників або фермерів.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю польським ЗМІ, серед яких був телеканал TVN24.

"Я буду очікувати - і про це я також говоритиму в Києві (під час візиту) - від української сторони, щоб вона допомогла нам вирішити всі ці патологічні ситуації на кордоні, щоб нашим людям не доводилося блокувати та страйкувати", - зазначив Туск.

Прем'єр-міністр наголосив, що Польща хоче допомогти Україні, але від цього не повинні постраждати поляки, а тим більше українці, додав він.

Водночас Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях.

Він також зазначив, що у понеділок, 15 січня, планує зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, аби, серед іншого, обговорити прийдешній візит до Києва.

Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем - від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.

Минулого тижня голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення двосторонніх проблем.
Ключові теги: Польща
 

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