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АНАЛІТИКА

Україна та Румунія почали переговори щодо угоди про гарантії безпеки

 

Україна та Румунія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Як ідеться в повідомленні Офісу президента, переговори розпочато на виконання доручення глави держави Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.

Румунія стала дев'ятою країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив подяку Румунії та румунському народові за постійну допомогу, яку відчуває наша країна.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Раніше повідомлялося, що Румунія виділить 130 млн євро на розвиток портів для експорту товарів з України.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Румунія
 

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