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АНАЛІТИКА

З рішенням про конфіскацію заморожених активів РФ «є прогрес» – спецпредставник США

 

Адміністрація США підтримує законопроєкт щодо конфіскації російських активів на користь України. Про це заявила журналістам спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє Радіо Свобода.

"У цьому питанні є прогрес", - сказала Пріцкер.

За її словами, країни Великої сімки вирішили, що Росія має заплатити за руйнування, до яких призвела розв'язана нею війна проти України. Тому, наголосила Пріцкер, "члени G7 заявили, що збираються залишити російські активи замороженими".

При цьому країни G7 ще не ухвалили рішення, як саме будуть використані ці активи, проте вже "доручили відповідним міністерствам знайти всі можливі способи отримати компенсацію".

Пріцкер нагадала, що у США є законопроєкт "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців", який підтримує адміністрація Байдена.

11 січня Blopmberg повідомив, що у спрямованій до Конгресу записці Ради національної безпеки США говориться, що підготовлено ініціативу щодо конфіскації заморожених активів Росії і що Білий дім цю ініціативу підтримує. Загальна сума цих активів становить близько $300 млрд, більшість із них перебувають у Європі.

За неофіційними підрахунками, понад 200 мільярдів євро суверенних активів Росії, які потрапили під санкції, перебувають у юрисдикції Євросоюзу, більшість - у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.

США заморозили російські суверенні активи у сумі $8 млрд.

6 січня президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

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