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Новий голова МЗС Франції вже їде до Києва
22:47 12.01.2024 |
Нещодавно призначений на посаду міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебуває на шляху до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомило французьке видання Le Figaro, пише "Європейська правда".
Як пояснили співрозмовники видання в оточенні Сежурне, спершу планувалась зустріч Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.
Новий глава французької дипломатії "перебуває на шляху до Києва", де він зустрінеться з президентом України, аби "продемонструвати підтримку Франції Україні в протистоянні з Росією", йдеться в публікації.
Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.
Напередодні Єлисейський палац оголосив склад нового уряду Франції, у якому більшість ключових міністрів з уряду Борн зберегли посади, проте змінився голова МЗС.
Зазначимо, що Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.
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