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АНАЛІТИКА

Новий голова МЗС Франції вже їде до Києва

 

Нещодавно призначений на посаду міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебуває на шляху до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило французьке видання Le Figaro, пише "Європейська правда".

Як пояснили співрозмовники видання в оточенні Сежурне, спершу планувалась зустріч Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Новий глава французької дипломатії "перебуває на шляху до Києва", де він зустрінеться з президентом України, аби "продемонструвати підтримку Франції Україні в протистоянні з Росією", йдеться в публікації.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

Напередодні Єлисейський палац оголосив склад нового уряду Франції, у якому більшість ключових міністрів з уряду Борн зберегли посади, проте змінився голова МЗС.

Зазначимо, що Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.

Ключові теги: Франція
 

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