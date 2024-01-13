Фінансові новини
- |
- 13.01.24
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
22:08 12.01.2024 |
Спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер обговорила з представниками української влади сумнівне призначення очільниці Рахункової палати.
Про це вона заявила під час візиту до України, відповідаючи на запитання "Європейської правди".
"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про Рахункову палату", - заявила спецпредставниця США.
Як відомо, Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, не чекаючи на завершення реформи цього органу і всупереч численним попередженням США та інших членів G7, що дозволило уникнути перевірок цієї кандидатури.
Пенні Пріцкер наголосила на важливості таких перевірок.
"Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скринінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", - пояснила вона.
Утім, представниця уряду США не стала уточнювати очікування Вашингтону з цього приводу, наголосивши лише, що Сполучені Штати "не будуть мовчати" у разі інших призначень без перевірки.
Пенні Пріцкер, утім, висловила загалом позитивну оцінку щодо українських реформ.
"Мета візиту - висловити захоплення тим прогресом, що здійснила Україна у частині антикорупційного законодавства перед початком переговорів з ЄС", - заявила, зокрема, вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ
|З рішенням про конфіскацію заморожених активів РФ «є прогрес» – спецпредставник США
|Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію
|В Україні запустили ІТ-систему логістики для Сил оборони
|Новий голова МЗС Франції вже їде до Києва
|Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи можна говорити про «гарантії безпеки» від Британії
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault