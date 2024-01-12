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США призупинили військову допомогу Україні, – Білий дім
10:00 12.01.2024 |
Сполучені Штати призупинили надання допомоги Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 11 січня.
За його словами Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей. Йдеться про пакет допомоги у $250 млн, оголошений 27 грудня 2023 року.
"Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи", - сказав Кірбі.
Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема понад $60 млрд для України, після укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році.
Як повідомлялося, на початку року Кірбі заявив, що США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.
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