США призупинили військову допомогу Україні, – Білий дім

Сполучені Штати призупинили надання допомоги Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 11 січня.

За його словами Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей. Йдеться про пакет допомоги у $250 млн, оголошений 27 грудня 2023 року.

"Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи", - сказав Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема понад $60 млрд для України, після укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році.

Як повідомлялося, на початку року Кірбі заявив, що США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.